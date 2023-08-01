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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 14:58

استهداف موسكو بمسيرات أوكرانية وهجمات11سبتمبر بنيويورك.. 'بيسكوف' يعلق

استهداف موسكو بمسيرات أوكرانية وهجمات11سبتمبر بنيويورك..
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين يرى تشابها بين محاولات الهجوم على "موسكو سيتي" وأحداث 11 سبتمبر أو رغبة لدى سلطات كييف في فعل شيء من هذا القبيل في روسيا، قال بيسكوف "كلا، لا يرى (الكرملين) ذلك".
 
وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو ضواحيها، وتم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.
 
وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن اليوم وصلت مسيرة إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي تضرر خلال هجوم فجر الأحد.
 
وأضاف أن أضرار اليوم اقتصرت على واجهة الطابق الـ21، والزجاج على مساحة 150 مترا مربعا، دون وقوع ضحايا.
 
في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة.
رقم : 1073090
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