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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 15:52

وحيدي: نعمل لإعداد 6 منافذ حدودية لعبور زوار الأربعينية +صور

وحيدي: نعمل لإعداد 6 منافذ حدودية لعبور زوار الأربعينية +صور
جاء ذلك خلال تصريح لوزير الداخلية الإيراني للصحفيين عقب لقائه نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في منفذ مهران الحدودي مع العراق، حيث تفقد الوزيران الإيراني والعراقي البنى التحتية والاستعدادات الجارية في هذا المنفذ الحدودي لاستقبال زوار مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتي تبلغ ذروتها في العشرين من شهر صفر القادم الموافق 6 أيلول/سبتمبر القادم .
 
وأشار وحيدي إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع الجانب العراق على إصدار جوازات سفر خاصة بمناسبة الأربعين لاستخدامها في السفر بين البلدين في أيام هذه المناسبة .
 
وأوضح بأن الأعمال الجارية في منفذ مهران الحدودي تشمل تطوير مرائب السيارات وساحة منفذ مهران الحدودي، وتركيب المزيد من المظلات الواقية من الشمس وأجهزة رش المياه بالإضافة إلى زيادة عدد بوابات المغادرة لتسهيل عملية عبور الزوار وزيادة أعداد المرافق الصحية ومراكز الخدمات.
 
وأضاف: يجري العمل لإعداد 6 منافذ حدودية لعبور زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ومنفذ آخر لعبور مركبات ومعدات وتجهيزات المواكب .
 
وتابع وزير الداخلية الإيراني: تم التنسيق بشكل جيد بين الجانبين لتسهيل دخول وخروج الزوار وعمليات الشحن عبر المنافذ الحدودية، معربا عن أمله بأن تجري مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذا العام بأحسن صورة كالأعوام السابقة .
 
كما وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في منطقة أروند الحرة مساء الإثنين: إننا نسعى لتوفير ظروف جيدة للزوار في مراسم أربعين هذا العام حتى يتمكنوا من أداء زيارتهم براحة البال.
 
وقال وحيدي: قمنا اليوم بزيارة الحدود الأربعة خسروي ومهران وشلمجة وجذابة في إطار برنامج مكثف، وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بالزوار في مجالات النقل والبنية التحتية والمظلات وبوابات الدخول والقضايا الصحية.
 
وأضاف: تم التوصل إلى اتفاقات جيدة وحصلنا على نتائج طيبة في كل الأمور بالتنسيق مع الأشقاء العراقيين.. كما أود أن أشكر جهود الحكومة العراقية في تنظيم المراسم المهيبة ليوم عاشوراء.
 
وشكر وحيدي الحكومة العراقية على جهودها لاستضافة زوار الأربعين، وقال: على أي حال، تم إجراء ترتيبات جيدة وآمل أن نوفر ظروفًا أفضل للزوار خلال زيارة الأربعين هذا العام.
 
وكان وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، قد تفقد معبر شلمجة الحدودي مساء أمس الإثنين.
 
وناقش وزير الداخلية العراقي، خلال حضوره معبر شلمجة الحدودي، عملية تجهيز هذه المنطقة لاستقبال زوار أربعينية الامام الحسين (ع).
 
وكان محافظ خوزستان الإيرانية برفقة وزير الداخلية العراقي خلال هذه الزيارة.
 
وفي منطقة أروند الحرة، ناقش وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في لقاء مشترك مع نظيره العراقي، القضايا المتعلقة بالتنسيق الأمني المشترك، ومراقبة الحدود الدولية، والتحضير لاستقبال الزوار الإيرانيين من قبل الجانب العراقي.
رقم : 1073102
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