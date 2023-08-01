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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 18:13

أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة

أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
وذكر أحمديان خلال استقباله وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد في طهران، في معرض إشارته للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة السيدة زينب (ع)، "إن هذا العمل الدنيئ هو تحذير خطير من إمكانية عودة الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني في سوريا".
وأوضح: إن أعداء سوريا، الذين فشلوا في دفع سياستهم في حرب 2011، يحاولون مرة أخرى تحدي الاستقرار السياسي لهذا البلد بمثل هذه الإجراءات اليائسة مع استهداف الأمن العام لسوريا".
وأضاف "إن المؤامرة ضد سوريا لا تقتصر على حرب إرهابية واسعة النطاق"، وقال: استخدم أمريكا جميع أنواع الضغوط السياسية والدولية والعقوبات الاقتصادية الشديدة ضد سوريا كنوع من الأدوات للأنشطة الإرهابية لجماعات مثل داعش والنصرة.
وقال المسؤول الإيراني "إن موقف بشار الأسد وحكومة وشعب سوريا بمساعدة أصدقائهم في جبهة المقاومة أخفق تماماً في المعادلات الموضوعة في مراكز الفكر الغربية العبرية".
وأعلن أحمديان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالتحسن الأخير للعلاقات الدبلوماسية بين سوريا ودول المنطقة، وترى أن هذا الإجراء هو خطوة مهمة في حل الخلافات بين الدول الإسلامية، والتي ليس لها فقط آثار إيجابية للغاية في خلق الاستقرار والأمن الدائم، ولكنه يوفر أيضًا الأرضية لتقليل التدخلات غير الآمنة والهادفة للأجانب".
بدوره، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع إيران، وقال "خلال زيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا، فإن دمشق عازمة ومستعدة لتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع القطاعات".
ووصف المقداد الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سوريا بأنه "انتهاك لمبدأ السيادة وانتهاك لوحدة أراضي البلاد"، وأضاف: "تسعى الولايات المتحدة لإحياء الخلايا الإرهابية لمنع استقرار الاستقرار في سوريا".
وأشار فيصل المقداد إلى استمرار شر النظام الصهيوني في المنطقة والعدوان العسكري المتكرر على سوريا كمثال حقيقي لإرهاب الدولة وعمل استفزازي، وقال: إن الإرهاب والعدوان العسكري والعقوبات القاسية لا يمكن أن تعطل إرادة الأمة السورية".
وفي إشارة إلى القدرات الاقتصادية الهائلة التي يمكن تبادلها بين البلدين وقبول الشعب السوري للبضائع الإيرانية عالية الجودة، دعا إلى زيادة وجود الشركات الإيرانية العامة والخاصة في السوق السورية.

 
رقم : 1073122
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