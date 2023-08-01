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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 19:08

قائد البحرية الروسية يشيد بمهمة المجموعة البحرية 86 الإيرانية

قائد البحرية الروسية يشيد بمهمة المجموعة البحرية 86 الإيرانية
هذه الكلمات عبّر عنها قائد البحرية الروسية، نيكولاي يومينوف، في لقاء مع الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية للجيش في سان بطرسبرغ.
 
وأشاد قائد البحرية الروسية بهذه المهمة الاستراتيجية للمجموعة البحرية الإيرانية وقال: ما زلت معجبا بهذه الخطوة الشجاعة القائمة على القدرات الداخلية لإيران.
 
وفي هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور السفير كاظم جلالي والملحق العسكري لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في روسيا رضا خسروي مقدم، وأعضاء آخرين من الوفد الإيراني، أجرى الطرفان مباحثات مفصلة حول الموضوعات المعنية.
 
والتقى قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الذي يزور سان بطرسبرغ تلبية لدعوة رسمية من روسيا للمشاركة في العرض السنوي لبحرية لهذا البلد، بعدد من المسؤولين الآخرين المشاركين في هذه المراسم، خاصة الدول التي استضافت المجموعة البحرية 86 أثناء القيام بمهمتها حول العالم وأجرى معهم مباحثات .
 
والتقى الأدميرال شهرام إيراني في هذه اللقاءات مع الأدميرال بترونيو أوغوستو نائب قائد البحرية البرازيلية، والأدميرال جايانثا كولارانتي رئيس أركان البحرية السريلانكية وقائد بحرية كراتشي الباكستانية، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون البحري وتطويره.
رقم : 1073128
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