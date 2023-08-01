الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 19:24

عملية بطولية بالقدس المحتلة تسفر عن إصابة مستوطنين

عملية بطولية بالقدس المحتلة تسفر عن إصابة مستوطنين
و استشهد المزارعة برصاص قوات الاحتلال، لدى تنفيذه عملية إطلاق نار باستخدم رشاشا من نوع 'إم ستة عشر' أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين بمجمع تجاري بالمستوطنة، 'معاليه أدوميم'، شرقي القدس المحتلة حيث كان يرتدي زي حارس أمن'. 
 
وبعد تلك العملية البطولية فرضت قوات الاحتلال الصهيوني إغلاقاً تاماً للمنطقة، ومنعت حركة التنقل في محيط المستوطنة التي تعد واحدة من كبرى المستوطنات بالضفة الغربية، وأكثرها توسعا منذ تأسيسها عام الف وتسعمئة وخمسة وسبعين في شرق القدس المحتلة.
 
وقد تزامنت العملية البطولية مع انعقاد جلسة تقييم أمنية يترأسها كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالات، في مقر جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة.
 
وفي السياق فقد باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية 'معاليه أدوميم' موكدة أنها جاءت دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين للمسجد، كما حذرت المحتل بأن عليه أن ينتظر المزيد من هذه العمليات طالما استمرت عربدته وجرائمه في الأراضي الفلسطينية.
 
من جانبها أشادت حركة الجهاد الإسلامي 'بالعملية الفدائية واعتبرتها ردا طبيعيا على العدوان الإسرائيلي واقتحام المسجد الأقصى المبارك.
 
بدورها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأعتبرت العملية 'تعبيرا عن وعي الإنسان الفلسطيني بأرضه وهويته وحقيقة الصراع القائم مع العدو دفاعًا عن الوجود والأرض'.
 
المقاومة الفلسطينية المشروعة تستخدم كل الوسائل والادوات في مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني ولن تركع أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
رقم : 1073131
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
1 آب 2023
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
1 آب 2023
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
1 آب 2023
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
1 آب 2023
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
1 آب 2023
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
31 تموز 2023
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
31 تموز 2023
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
31 تموز 2023
خيمة السيد نصر الله
خيمة السيد نصر الله
31 تموز 2023
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
31 تموز 2023
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
31 تموز 2023
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
31 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي