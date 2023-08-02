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الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 07:24

ولايتي: سوريا رمز للمقاومة

ولايتي: سوريا رمز للمقاومة
والتقى علي أكبر ولايتي ، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، في طهران يوم الثلاثاء ، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية الهامة والتعاون الثنائي.

وقال ولايتي في مستهل هذا اللقاء: إن التطور المتزايد للعلاقات بين إيران وسوريا بمختلف أبعادها تحظى باهتمام جاد ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي ، ويسعدنا أن تتطور عملية التعاون والأنشطة في هذا الإطار.

وأكد أن "جبهة المقاومة استطاعت تحييد مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة بالتلاحم والتعاضد ، وحققت انتصارات كثيرة ، وبلا شك ستحقق المزيد من النجاحات بعد ذلك".

وقال ولايتي: "سوريا رمز للمقاومة ودور الرئيس السوري كان حاسمًا وساهم في شموخ الجمهورية العربية السورية ضد هجمات الصهاينة وأنصارهم بقيادة الولايات المتحدة". "

بدوره أعرب وزير خارجية سوريا عن ارتياحه لهذا اللقاء وأكد: أنه يرى من الضروري أن يعرب عن تقديره وشكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها القوية في دعم سوريا وجبهة المقاومة ، وان لقائي بكم مرة أخرى سيسهم في مواصلة مسار التنمية والتعاون بتنسيق أفضل ومعنويات عالية وحتى الآن في الاجتماعات المختلفة التي عقدناها ، كانت نصائحكم حول القضايا والعلاقات الثنائية مفيدة لنا.

وقال فيصل المقداد: على الرغم من كل التحديات والمشاكل ، ما زلنا نشعر بالاقتداربفضل الصداقة مع الجمهورية الإسلامية ونحن فخورون دائمًا بصداقة ودعم إيران.
مصدر : وكالات
رقم : 1073205
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