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الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 10:56

الادميرال تنكسيري: لن نتوانى عن الدفاع عن وحدة أراضينا ابدا

الادميرال تنكسيري: لن نتوانى عن الدفاع عن وحدة أراضينا ابدا
واضاف الادميرال تنكسيري في تصريح على هامش مناورات القوات البحرية للحرس الثوري ، والتي انطلقت اليوم الاربعاء للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، ان هذه الجزر جزء أبدي من تراب الوطن، وتابع " ان أمن منطقة الخليج الفارسي منفعة مشتركة لدول الخليج الفارسي ، ونحن كدول الخليج الفارسي لدينا مصالح مشتركة ونحن أشقا وجيران، وأمن هذه المنطقة يعود بالنفع علينا جميعا ، واذا كان الخليج الفارسي الغني بمصادر الطاقة ينعم بالأمن ، فاننا جميعا والعالم برمته سننتفع من ثمار هذا الأمن".

وشدد قائد القوات البحرية للحرس الثوري على ان الخليج الفارسي ملك لكافة دول هذه المنطقة ، وان جميع الدول تبدي الحساسية تجاه حدودها وثغورها ، ونحن ايضا لن نتقاعس ابدا في الذود عن وحدة اراضينا، لأن الاجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك.

واردف قائلا " يجب الا تزعزع الدول الاجنبية استقرار وامن هذه المنطقة الحساسة عبر الايحاءات والأوهام التي تبث التفرقة" واضاف " على دول المنطقة ان تكون حذرة جدا وتتحلى بالحكمة لتتجنب شر المؤامرات والمخططات المشؤومة المثيرة للتفرقة من قبل الدول الاجنبية، لأن هؤلاء لم ولن يضمروا الخير ابدا للشعوب والحكومات الاخرى ، وهذه حقيقة مؤسفة تكررت مرارا طوال التاريخ في العالم".

وكانت مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية للدفاع الراسخ عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي مع التركيز على جزيرة بوموسى، قد انطلقت صباح اليوم بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد البحرية التابعة لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والمسؤولين المحليين في جزيرة بوموسى.

وأُطلِق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاستعراض القوة والاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة الاسلامية في صيانة أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية.

وتشارك في التدريبات الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ووحدات الرد السريع وكتائب الإمام الحسين عليه السلام في مقاطعة هُرمزكان وقوات التعبئة البحرية المدعومة بالقوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1073240
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