الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 12:14

اللواء سلامي: التفرقة والمؤامرات بالمنطقة تحيكها أميركا والصهاينة

اللواء سلامي: التفرقة والمؤامرات بالمنطقة تحيكها أميركا والصهاينة
وشدد اللواء سلامي ،في كلمة القاها صباح اليوم الاربعاء، عند بدء المناورات البحرية للحرس الثوري دفاعا عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي، على الجاهزية المستمرة للذود عن حدود البلاد ووحدة اراضيها ، قائلا "نحن نسعى دوما لارساء الامن والاستقرار، وهذا هو نهجنا".

وأضاف : ان الشعب الايراني شعب حي، ويجابه كافة التهديدات والفتن المعقدة وكافة السيناريوهات المريبة وجميع الاحقاد، برد فوري يرغم الأعداء على الندم.

وأكد: على المسلمين أن يكونوا دائمًا على االاستعداد لمحاربة أعداء الإنسانية والدين والحرية والعدالة. من أجل الدفاع عن الهوية والثقافة والمجد والعظمة والدفاع عن الحضارة والقيم الإلهية وأحکام الدين الإسلامي.

وأضاف: نقدر ضمان أمن حدودنا والحفاظ على الاستقلال والإنجازات المجيدة للثورة الإسلامیة أكثر من أرواحنا وقطرات دماءنا کما نؤمن باستقلال وسلامة أراضي الدول المجاورة والمسلمة وارساء الأمن و الإستقرار فیها.

وصرح: نحاول دائمًا لضمان الأمن والسلام في بلادنا. ولقد شهد العالم جهود إيران لتوسيع نطاق السلام والأمن.

وتابع نحن نعتبر كل الشعوب الإسلامية والبلدان الإسلامية أشقاء و إخوة لنا ونتضامن معهم، مؤكدا إننا ندعم المسلمين المظلومين في جميع أنحاء العالم. و سوف تتألم قلوبنا إذا قام الصهاينة المجرمون بنهب أو تدمير منزل فلسطيني أو إذا أصيب طفل فلسطيني واحد بجروح طفيفة .

وأضاف: إذا اعتدی الأجانب علی جزء من البلاد الإسلامية ، فإننا ندعم الدول الإسلامية، مضيفا أن لدينا تجربة مريرة من التدخل الأجنبي في المنطقة.

واکد أن مختلف مناطق العالم الإسلامي خلال الـ 44 عامًا الماضية ، کانت ساحة للحرب العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية والنفسية للأعداء خارج هذه المنطقة، أي أمريكا وحلفائها والکیان الصهيوني.

وأضاف: كل ما تشهده هذه المنطقة من حروب وزعزعة الإستقرار وانقسامات واضطرابات هي نتيجة انتقال السياسة الخارجية لدول مثل أمريكا والکیان الصهيوني في البيئة السياسية وجغرافية حياة المسلمین.

وصرح أنهم لم يحققوا شيئاً غير الفشل والهزیمة والإحباط والجهود غير المثمرة و زیادة کراهیة المسلمین لهم.

وقال: إن أراضي المسلمين ليست مكاناً لتواجد لأجانب، در لافتا إلي أن الدول الإسلامية وحكومات هذه المنطقة قادرة على ضمان وإرساء أمن جميع المناطق بترتيبات أخوية وإسلامية ، ولا نحتاج لتواجد أي أجنبي في المنطقة ولن نسمح للأجانب أن یقررو مصیر المسلمین.

وأضاف: للمسلمين هوية عظيمة والقرآن الکریم وهم ملتزمون بالقيم المشتركة في دينهم ، ويحبون بعضهم البعض ، والأخوة بينهم عميقة.

وتابع: أن الأعداء یرغبون في خلق الانقسامات واندلاع المعارك الداخلية والحروب الدموية بين المسلمين في العالم الإسلامي لکن سياسة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في العالم الإسلامي بأسره وذلک بالإعتماد علی التدابیر الحکیمة لقائد الثورة الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1073255
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
2 آب 2023
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
1 آب 2023
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
1 آب 2023
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
1 آب 2023
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
1 آب 2023
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
1 آب 2023
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
1 آب 2023
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
31 تموز 2023
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
31 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟