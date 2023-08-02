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الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 12:35

حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي

حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
هي مناوارات الدفاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي بدأها حرس الثورة الاسلامية انطلاقا من جزيرة بو موسى.

المناورات البحرية التي اطلق عليها اسم 'العميد الشهيد إسحاق دارا'، وازيح الستار فيها لاول مرة عن منظومة صواريخ قدير وصاروخ فتح المجهز بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت زوارق راجمة للصواريخ وطائرات وزوارق مسيرة يجري التحكم فيها عن بعد ومزودة بذكاء اصطناعي وطائرات جو-بحر وصواريخ بالستية بحرية دقيقة.

المناورات انطلقت باشراف وحضور القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الادميرال علي رضا تنكسيري وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الايرانية والمسؤولين المحليين.

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي خلال کلمة له في المناورات:"ان البلدان الاسلامية لن تسمح بحضور وفرض الفرصة من قبل الغرباء والقادمين من خارج المنطقة. ان الشعوب والحکومات المسلمة في هذه المنطقة لديها القدرة علی ادارة امورها من خلال التعاون الاخوي والاسلامي فيما بينها والحفاظ علی الامن فيها. هذه هي رسالة الثورة الاسلامية والرسالة الدائمة والثابتة للجمهورية الاسلامية".

وقال الادميرال تنكسيري في مقابلة مع العالم:" هذه المناورات تحمل رسالة الصلح والسلام والأمن لکل الدول الاسلامية في المنطقة لنؤکد أننا قادرين علی تأمين أمن وسلام المنطقة وهناک رسائل للدول الاجنبية خارج المنطقة وأمريکا واذنابها وخاصة کيان الاحتلال الاسرائيلي اننا علی أتم الاستعداد لتوفير أمن المنطقة ولانحتاج لأي حضور أجنبي في المنطقة.

وتهدف المناورات الى إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية-الجوية ، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.
رقم : 1073261
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