تزويد السفن الجديدة للحرس الثوري بصواريخ 600 كم

واعلن قائد مقر عمليات "الإمام محمد الباقر (ع)" في بحرية الحرس الثوري العميد علي عظمائي أن البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتزويد سفن وحدة الشهيد حججي الخاصة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر في الخليج الفارسي من أجل حماية المياه الإقليمية للجزر الإيرانية، بما في ذلك جزيرة أبو موسى.



وانطلقت مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدفاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي، صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بوموسى بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الايرانية والمسؤولين المحليين.



وأطلق على هذه المناورات اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية"، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ، والبحرية الجوية ، والحرب الالكترونية ، والرد السريع ، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزكان ، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.