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الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 15:04
أمير عبداللهيان يغادر طهران متوجها الى باكستان في زيارة رسمية
وسيلتقي أمير عبداللهيان خلال زيارته باكستان بكبار المسؤولين في هذا البلد.
وسيتباحث الجانبان الإيراني والباكستاني في شتى القضايا الثنائية ومنها التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز العلاقات
رقم :
1073267
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