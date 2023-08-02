الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 16:41

إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار بطولية في الأغوار

إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار بطولية في الأغوار
فادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب حاجز الحمراء في الأغوار.
 
وأضافت أنّ "جيش" الاحتلال يقوم بعملية تمشيط للمنطقة بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي تمت من سيارة باتجاه مركبة يستقلها مستوطنون.
 
وأغلقت قوات الاحتلال الطريق في مكان العملية في الأغوار أمام حركة السيارات خلال عملية البحث عن السيارة.
 
وأمس، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 5 إصابات في صفوف المستوطنين، اثنتان منها في حالةٍ خطيرة، و3 مستوطنين وُصِفت حالتهم بأنّها بين المتوسطة والطفيفة، بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّها تبلّغت رسمياً، مِن "هيئة الشؤون المدنية"، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة، البالغ من العمر 20 عاماً، برصاص الاحتلال شرقي القدس.
 
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، "إن ضربات المقاومة في الضفة الغربية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه وهذه المرة في الأغوار المحتلة، تأتي ردّاً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدَّساته وخاصة المسجد الأقصى".
 
وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن ثورة شعبنا وانتفاضته المجيدة مستمرة ومتصاعدة ولن توقفها جرائم الاحتلال وإرهابه". وأصيبت مستوطنة بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار بالأغوار.
 
ونفذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نار، ظهر اليوم الأربعاء، استهدفت سيارة للمستوطنين، قرب حاجز الحمراء في الأغوار، ما أدى لإصابة مستوطن واحد وفق زعم الاحتلال.
 
ومن جانبه أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أ. طــارق سلمــي بعملية اطلاق النار الفدائية التي وقعت ظهر اليوم في منطقة الأغوار، واصيب فيها مستوطنين.
 
وقال سلمي في تصريح له: "نبارك العملية الفدائية التي نفذتها المقاومة في الاغوار".
 
وأكد الناطق اسم الجهاد ان العمل المقاوم هو السبيل للرد على العدوان واقتحامات المسجد الاقصى المبارك، لافتا الى أن تصاعد عمليات المقاومة يؤكد بأن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمات الداخلية والأمور الثانوية وأن شعبنا لن يقبل المساومة على أي حق من حقوقه.
 
ووجه سلمي التحية للمقاومين الأبطال الذين يواصلون قتالهم بثبات رغم الاعتقالات والملاحقة التي يتعرضون لها.
رقم : 1073288
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
2 آب 2023
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
1 آب 2023
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
1 آب 2023
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
1 آب 2023
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
1 آب 2023
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
1 آب 2023
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
1 آب 2023
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
31 تموز 2023
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
31 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟