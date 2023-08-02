إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار بطولية في الأغوار

فادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب حاجز الحمراء في الأغوار. وأضافت أنّ "جيش" الاحتلال يقوم بعملية تمشيط للمنطقة بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي تمت من سيارة باتجاه مركبة يستقلها مستوطنون. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق في مكان العملية في الأغوار أمام حركة السيارات خلال عملية البحث عن السيارة.

وأمس، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 5 إصابات في صفوف المستوطنين، اثنتان منها في حالةٍ خطيرة، و3 مستوطنين وُصِفت حالتهم بأنّها بين المتوسطة والطفيفة، بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّها تبلّغت رسمياً، مِن "هيئة الشؤون المدنية"، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة، البالغ من العمر 20 عاماً، برصاص الاحتلال شرقي القدس.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، "إن ضربات المقاومة في الضفة الغربية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه وهذه المرة في الأغوار المحتلة، تأتي ردّاً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدَّساته وخاصة المسجد الأقصى". وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن ثورة شعبنا وانتفاضته المجيدة مستمرة ومتصاعدة ولن توقفها جرائم الاحتلال وإرهابه". وأصيبت مستوطنة بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار بالأغوار. ونفذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نار، ظهر اليوم الأربعاء، استهدفت سيارة للمستوطنين، قرب حاجز الحمراء في الأغوار، ما أدى لإصابة مستوطن واحد وفق زعم الاحتلال.