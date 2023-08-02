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الأربعاء 2 آب 2023 ساعة 17:42

الحكومة الإيرانية: حجم التجارة الخارجية مع دول الجوار زاد 5 اضعاف

الحكومة الإيرانية: حجم التجارة الخارجية مع دول الجوار زاد 5 اضعاف
وفي تصريح اليوم الاربعاء امام حشد من الطلبة الجامعيين في جامعة "الشهيد بهشتي" اكد بهادري جهرمي بان الحكومة اولت الاهتمام للقضايا من منطلق الاعتماد على حلها بالطاقات والامكانيات المحلية ومن ضمنه توسيع الاقتصاد المعرفي واضاف: ان الحكومة تؤكد كثيرا على حل المشاريع المائية وبلغ الاستثمار في هذا المجال عدة اضعاف.
 
ولفت الى جهود الحكومة في مجال بناء الوحدات السكنية والذي يبلغ حوالي 850 ألف وحدة سكنية كل عام، وقال: مهمتنا وتركيزنا في الحكومة هو خدمة الشعب.
 
واضاف: ان العدو برؤيته كل هذه الامور، اطلق ازمة اعمال الشغب في العام الماضي، اذ جاء الى الساحة بكل قوته وعمل في مسار تجزئة البلاد.
 
وفي إشارة إلى محاولة العدو بث الياس في صفوف الشعب ، قال بهادري جهرمي: لأن العدو شهد تقدم الحكومة في مختلف المجالات وفشل امامنا في بعض الساحات، فهو يسعى لخلق اليأس وتشويه أجواء البلاد.
 
ورداً على سؤال آخر حول خطة الحكومة لاستخدام القدرات الاقتصادية لدول الجوار ، أكد المتحدث باسم الحكومة: مع الإجراءات العديدة والإيجابية للحكومة ، زادت التجارة الخارجية مع بعض الدول المجاورة بما يصل إلى 5 أضعاف ، وكانت نتيجة هذه الإجراءات أنه في العام الماضي ، حطم حجم التجارة الخارجية الرقم القياسي التاريخي في هذا المجال.
رقم : 1073295
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