وزير الداخلية الايراني يشيد بكرم العراقيين في الزيارة الاربعينية

وقال الوزير وحيدي في كلمة القاها امام المؤتمر الدولي الثالث للسلامة في الاربعين: ان الزيارة الأربعينية حظيت بمكانة مرموقة في بلدنا وباقي البلدان الاسلامية، وانها تجتذب ليس فقط الشيعة أو السنة بل اتباع باقي الديانات ايضا ، والزيارة الاربعينية يمكنها ان توفر ملاذا للامة الاسلامية وحتى باقي الشعوب والأمم، وهذا نابع من مدرسة الامام الحسين عليه السلام وهي مدرسة الاحرار.

واذ اشاد وزير الداخلية الايراني بجهوزية منظمة الهلال الاحمر الايراني وكذلك الاطباء والممرضين الحاضرين في الزيارة الاربعينية ، قال ان الجانب العراقي ايضا يتمتع بالجاهزية واضاف " ان مستوى التعاون مع الجانب العراقي جيد جدا ، وخلال ايام الزيارة الاربعينية ومن اجل تقديم الخدمات الجيدة والنجدة السريعة في الحوادث المحتملة فان سيارات الاسعاف والمروحيات التابعة لنا ستتردد الى داخل الاراضي العراقية".