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الخميس 3 آب 2023 ساعة 08:47
رئيس دولة الامارات يتلقى دعوة الرئيس رئيسي لزيارة إيران
جاء ذلك خلال استقبال المرر يوم الأربعاء لرضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.
مصدر :
وكالات
رقم :
1073408
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