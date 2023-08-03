ايران تبدي قلقها حيال اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

اسلام تايمز (ايران) - اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الاشتباكات الجارية في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان ، مؤكدا ان الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى للوحدة والانسجام بين صفوف الفلسطينيين.