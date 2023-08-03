قمة مصرية يونانية في العلمين بعد أنباء حول لقاء السيسي وأردوغان

ويصل ميتسوتاكيس اليوم إلى مصر برفقة وزيري الخارجية والدفاع غورغيوس غيرابتريديس، ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسؤولين اليونانيين في إطار رغبة البلدين دعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.



وقال السفير عمر عامر، سفير مصر بأثينا، حول العلاقات الثنائية بين البلدين: "العلاقات اليونانية ــ المصرية" لها خصوصيتها، هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات إستراتيجية في المقام الأول، حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات، لاسيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف عامر أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا بميتسوتاكيس لتهنئته على فوزه بالانتخابات وتوليه فترة رئاسية أخرى، وكانت هناك فرصة خلال الاتصال الهاتفي أن يكون هناك تنسيق حول ملفات التعاون المشترك، وهي متعددة وكثيرة، سواء فىيمشروعات الربط الكهربائي أو التعاون الاقتصادي أو التعامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وحول اللقاء في العلمين سوف يتم إجراء محادثات بين الزعيمين، ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين، مبينا أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط، وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.



ويأت التقارب المصري اليوناني بعد أنباء لم تثبت صحتها نشرتها وسائل إعلام تركية بعقد قمة مصرية تركية في أنقرة خلال نهاية الشهر الماضي، حيث كان من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري مع نظيره التركي.