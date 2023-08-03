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الخميس 3 آب 2023 ساعة 11:51

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية
جاء هذا التخفيض بنسبة خمسين بالمئة، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر.

وأشار حميه، إثر اللقاء، الى أنّ “موضوع الترانزيت أساسي كونه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني خصوصا المزارعين والمصدرين، بإعتبار أن النقل هو الذراع التقني لنقل البضائع من العمق اللبناني الى كل دول العالم”، لافتا الى أنّه “تمت مقاربة هذا الموضوع مع الجانب السوري، منذ تشكيل الحكومة اللبنانية وبتكليف رسمي منها”.

وقال حمية “كنا على تواصل مع وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم ومن خلاله مع الحكومة السورية، فضلا عن عقد عدة اجتماعات بين التقنين المعنيين في هذا الموضوع بين البلدين، ليصار بعدها عرض الموضوع على مجلس الوزارء السوري، والذي على أساس قراره استلمنا اليوم الكتاب الرسمي عبر وزارة الخارجية من خلال السفارة السورية في لبنان”.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الأشغال عن مضمون الكتاب الرسمي، والذي تضمّن الموافقة من قبل وزارة النقل السورية على تخفيض رسوم العبور بمقدار خمسين في المئة على المنتجات الزراعية من خضار وفواكه ذات المنشأ اللبناني”.

وأوضح الوزير حمية، أنّ المطالب المقدمة من الجانب السوري تقع تلبيتها حصرا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وليس من وزارات أخرى. وبالتالي النقاش كان وسيكون من وزارة الى وزارة لتقييم الأمور لمصلحة كلا البلدين التي ستؤدي الى حلحلة بعض الأمور ان كانت عالقة بين الجانبين”.

وأعلن حمية أنّ الوزارة سترسل مطلع الأسبوع المقبل جوابا رسميا الى الجانب السوري، معتبرا أنّ “هذه المطالب تقنية ومحقة وليست سياسية”.

الى ذلك، شدد الوزير حمية على وجوب تفعيل العلاقات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمقرة من الجانب اللبناني في العام 1994، وتحديدا في مجالات النقل بين البلدين لتدخل حيز التنفيذ”، لافتا الى أنّ “سوريا هي دولة شقيقة والرئة البرية للبنان.

كما وجه الوزير حميه دعوة الى نظيره السوري زهير خزيم لزيارة لبنان “للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوزارتين لإنشاء ممرات نقل جديدة في ظل التقلبات الجيوسياسية في المنطقة”.
مصدر : وكالات
رقم : 1073447
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