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الخميس 3 آب 2023 ساعة 13:25
علي باقري يجري مشاورات مع نظيره العماني في مسقط
وجرت هذه المحادثات التي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور السفير الايراني في مسقط علي نجفي .
رقم :
1073455
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