الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 آب 2023 ساعة 13:27

الأسرى الإداريون يشرعون بالعصيان ضمن خطواتهم الإحتجاجية

الأسرى الإداريون يشرعون بالعصيان ضمن خطواتهم الإحتجاجية
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل بتأخير الخروج إلى العدد، خروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام.
 
وأشار إلى أن نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون لترسيخها، في مواجهة هذه الجريمة.
 
وأكد نادي الأسير، أن هذه الخطوات تأتي في ظل تصعيد إدارة سجون الاحتلال غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف.
 
وأجل المعتقلون الإداريون خطوة الإضراب عن الطعام؛ لإعطاء فرصة لاستكمال الحوار حول مطالبهم، إذ أصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 حزيران/ يوليو الماضي؛ للتأكيد على استعدادهم الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة الاحتلال لمطالبهم.
 
وقرر الأسرى أمس الأربعاء، البدء بالخطوات الاحتجاجية، من ضمنها تأخير الدخول من الفورة يوم السبت القادم، بينما سيشهد يوم الأحد إرجاع وجبتين من الطعام في السجون كافة.
 
ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق صهيوني، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، 1200 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
 
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه.
 
وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
رقم : 1073456
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
2 آب 2023
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
2 آب 2023
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
2 آب 2023
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
1 آب 2023
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
1 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار