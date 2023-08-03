توسيع العلاقات وأمن الحدود على رأس محادثات عبد اللهيان وزرداري

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الايراني حسين أمير اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بعد ظهر اليوم الخميس.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، قد التقى أمس مع نظرائه في اسلام اباد.

وسيتم التوقيع على التفاهمات والوثائق التي تم التوصل اليها خلال هذه المحادثات.

كما سيعقد الوزيران عبداللهيان وزرداري مؤتمرا صحفيا بعد اجتماعات ثنائية خاصة وعامة.

هذه هي الزيارة الثنائية الأولى التي يقوم بها حسين أمير عبداللهيان إلى باكستان، حيث سيلتقي ايضا برئيس الوزراء ورئيس البرلمان وقائد الجيش الباكستاني.