الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بينهم قادة في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة

وذكر نادي الأسير في جنين، أن قوات الإحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين خالد صالح حسين ابو زينة (62 عاماً) من مخيم جنين وباسم حمدان بني عودة من بلدة طمون قضاء طوباس، وذلك أثناء تواجدهما بمنزل داخل بلدة برقين غرب جنين، حيث شهدت حملة اعتقالات طالت الأسير المحرر سلطان احمد محمود خلف والاسير المحرر هلال لطفي خلف والاسير المحرر علي جمال خلف والشاب علي عماد سماره والشاب اصيل بسام مصطفى عتيق، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.

والأسير ابو زينة أحد أبرز القيادات في حركة الجهاد الإسلامي، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري، ويعاني من أمراض عديدة مزمنة وحالته الصحية لا تحتمل الاعتقال.