السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء

وفي كلمة له اليوم الخميس في الاحتفال التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي رحمه الله في مجمع المجتبى(ع) الضاحية الجنوبية لبيروت قال السيد نصر الله: نحن أبناء الشيخ عفيف النابلسي وشركاء في المصاب.

واضاف السيد نصرالله: نتوجه للروح الطاهرة والنقية لفقيدنا الغالي بقراءة الفاتحة مع الصلوات

وتابع الأمين العام لحزب الله: نعترف للشيخ عفيف النابلسي بالعالم - الفقيه المجاهد الحاضر الشاعر الاديب المربي الأستاذ في الحوزة المحقق الكاتب في شتى العلوم الانسانية وأحد كبار المؤسسين في هذه المسيرة الجهادية المباركة.

وقال انه في الستينات والسبعينات منّ الله علينا بعدد من الشخصيات التي استطاعت ان تقف بوجه الأيديولوجيات التي غزت مجتمعنا

واضاف السيد نصرالله: نستطيع ان نطلق على مرحلة الستينات والسبعينات صفة مرحلة التحول حيث برز جيل من العلماء الشباب ذهبوا الى النجف الاشرف وتتلمذوا على يد علماء كبار منهم السيد محمد باقر الصدر ليعودوا الى لبنان.

وصرح ان الشيخ عفيف كان واحد من العلماء النشطين لا يمل ولا يكل مضيفا: من يتأسس على نهج الامام محمد باقر الصدر من الطبيعي ان ينتهي بالإمام الخميني وهذه ما كان عليه الشيخ عفيف النابلسي والسيد عباس الموسوي.

وتابع انه منذ انطلاقة المقاومة الشيخ عفيف النابلسي قدم كل شيء ولم يبخل بشي حتى في سنواته الأخيرة.

وقال انه منذ اليوم الاول كان الشيخ النابلسي حاضرا في التأسيس والانشطة والحضور واللقاءات والتعبئة والتثقيف والتنظيم لحزب الله.

وصرح ان الذين خططوا للاجتياح الإسرائيلي في لبنان كانت حساباتهم دقيقة وكان يمكن للاجتياح ان يحقق أهدافه المرسومة من أمريكا.

واكد السيد نصرالله انه حتى في سنواته الأخيرة كنا نلتقي وكان يقول انه جاهز ان يعمل في التنظيم في أي مجال تراه المقاومة مناسبا وهذا دليل على ان عقله وقلبه هو هنا مع التنظيم مضيفا انه في عدوان تموز كان موقف الشيخ عفيف حاسما ودمر منزله والمجمع الذي عمّره في صيدا ولكن هذا زاده تصميما وعزما وفي الاحداث التي طرأت في المنطقة وسوريا واليمن كان موقفه واضحا وجليا.

واضاف السيد نصرالله ان السيد نصر الله: هذا الانتماء هذا الفكر هذا الالتزام يعبر عن هذه الخط والذي عرف من التثمينيات حتى الان بخط الامام الخميني (رض).

وتابع ان الشيخ عفيف كان ملم بالأحداث في لبنان والمنطقة ومعرفة العدو الاساسي والمشروع القائم ومن يقف خلفه.

وقال السيد نصر الله ان اليوم الذكرى السنوية الثانية على الوعد الأميركي.. وحتى الان الكهرباء لم تصل الى لبنان وذلك بسبب المنع الأمريكي للغاز المصري والكهرباء الأردنية مضيفا ان حزب الله جاء بالهبة الإيرانية الى لبنان فذهبت أمريكا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة.

وصرح ان كل المعاناة التي تعاني منها سوريا مثلا هي بسبب العقوبات الامريكية وقانون قيصر.

وقال السيد نصرالله انه يجب ان يتم صب الغضب على الشيطان الاكبر - أمريكا - الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني.

واضاف انه في مقابل التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأميركية.

وصرح ان الولايات المتحدة الامريكية تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية كي تقوم ايران بقطع الكهرباء عن العراق ويقال ان الايرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين.

واضاف ان سبب المنع الأمريكي للدفع هدفه ان توقف ايران ضخ الغاز عن العراق عندها يقولوا للشعب العراقي انظروا ايران ماذا تفعل بكم موكدا ان العائق الأساسي أمام انتهاء الحرب في اليمن هو الجانب الأميركي.

وقال ان الاحتلال الأميركي هو الذي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها.

وصرح ان إمكانية حل الدولتين في فلسطين يتلاشى ومن ينتظر الأمريكي في السياسة والاقتصاد والقيم سينتظرون هذه القيم الشاذة.

وقال السيد نصر الله: نحن نفتخر عندما يقال عنا اننا من محور الممانعة لان ذلك يعني اننا لسنا عبيدا او ادوات عند السفارة الاميركية بل شرفاء وسادة.

وصرح ان هناك مصادر كثيرة يمكن ان تدر مال وفير على الخزينة اللبنانية وعندما نسأل لماذا لا تقومون بها يأتي الجواب ان السفارة الامريكية تمنع ذلك ولا تقبل به ممنوع.

واضاف انه اذا اردنا الحل في لبنان يجب ان نخرج من هذا الخضوع للأمريكي والتسلط والتذلل للسفارة الامريكية والامريكيين.