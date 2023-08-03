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الخميس 3 آب 2023 ساعة 18:03

أمير عبداللهيان: حجم التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان زاد بأكثر من 50 ٪

أمير عبداللهيان: حجم التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان زاد بأكثر من 50 ٪
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري قبل ظهر اليوم الخميس في اسلام آباد.
 
وتم في هذا الاجتماع مناقشة استخدام القدرات والطاقات الموجودة في البلدين من أجل تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
 
وفي بداية هذا الاجتماع ، أعرب أمير عبداللهيان مرة أخرى عن تعاطف وتعازي جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً لباكستان حكومةً وشعباً ، ولا سيما أسر ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في باكستان ، و أدان هذا العمل الإرهابي.
 
وصرح وزير الخارجية الايراني: اتفق الجانبان على ضرورة حل قضية تبادل السجناء والمحكومين بين البلدين، وعلى المسؤولين القنصليين بوزارتي الخارجية متابعة العمل في هذا الموضوع بجدية حتى الوصول إلى النتائج النهائية.
 
وفي إشارة إلى الاتفاقيات الجيدة التي تم التوصل إليها من أجل تعزيز الأمن الحدودي المستقر بين البلدين، أكد أمير عبداللهيان: أن هذه الاتفاقيات وتنفيذها سيوفر منبراً مناسباً للتنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين.
 
كما أشار وزير الخارجية الايراني إلى توقيع أكثر من 190 وثيقة تعاون بين البلدين وعقد 21 اجتماعا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
 
وأضاف: إن لقاء اليوم بين وفدي البلدين رفيعي المستوى يهدف إلى المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحقيق تعاون مستقر وطويل الأمد بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية. في السنوات الأخيرة، وخلال إدارة السيد رئيسي ، زاد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأكثر من 50٪. بالطبع بالنظر إلى القدرات الموجودة في البلدين لتوسيع العلاقات، فإن هذه الزيادة لا ترضي مسؤولي البلدين، ونريد أن نرى توسع هذه التعاون في السنوات القادمة.
 
من جانبه قيّم بيلاوال بوتو زرداري ، وزير خارجية باكستان ، توسع المبادلات التجارية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين بأنه مهم وقال: في السنوات الأخيرة ، زادت العلاقات التجارية بين البلدين بأكثر من 50٪ لكن في ضوء الحقائق والقدرات التي نمتلكها فاننا نستطيع زيادة هذا الحجم ومن الضروري تشكيل لجنة إستراتيجية لجميع الاتفاقيات بين البلدين لتحسين كافة أبعاد العلاقات بما في ذلك التعاون الاقتصادي والدفاعي والتجاري.
 
وأشار إلى أن البلدين يوليان أهمية خاصة للعلاقات الثنائية ، واصفا زيارة أمير عبداللهيان لباكستان ، وخاصة إسلام آباد وكراتشي ، بانها مفيدة للغاية.
 
ورحب بيلاوال بوتو زرداري بافتتاح الأسواق الحدودية بين البلدين ووصف أداء هذه الأسواق بأنه مرض في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
 
وفي هذا الاجتماع ، عرض وفدا البلدين وتبادلا التقارير حول الوضع الراهن والتقدم المحرز في التعاون بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت والشؤون المصرفية والمالية والتعاون القنصلي والعلاقات البرلمانية. كما تم تخصيص جزء من مناقشات الوفدين لقضايا المنطقة والتطورات الدولية.
رقم : 1073490
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