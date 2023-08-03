مصر.. وصول دفعة جديدة من عربات القطار الروسية

وأوضح أنه بذلك سيصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى 800 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد في إطار صفقة لتوريد 1350 عربة قطار جديدة للركاب.

وأوضح أن الصفقة تشمل 850 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفية ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفية مكيفة فاخرة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وتنفذ شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية هذه الصفقة مع مصر وهي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع "200 الحربي" للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، على ألا تقل نسبة المكون المصري عن 40%.