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الخميس 3 آب 2023 ساعة 20:34

اعتقال عنصر من زمرة "خلق" الارهابية جنوب شرق ايران

اعتقال عنصر من زمرة "خلق" الارهابية جنوب شرق ايران
وقال العميد جليليان اليوم: من خلال القيام بعمليات استخباراتية وإجراءات فنية تخصصية، تبين أن أحد عناصر زمرة المنافقين الإرهابية متواجد في إحدى قرى مدينة فنوج.
 
وأوضح قائد قوى الامن الداخلي في سيستان وبلوشستان: بعد مراقبة تحركات هذا العنصر لحظة بلحظة، تم تحديد مكان اختبائه أخيرًا والقي القبض عليه من خلال عملية متماسكة ومنسقة في قيادة الامن الداخلي.
 
وأضاف العميد جليليان: في التحقيقات الأولية تبين أن هذا العنصر كان يقوم بالدعاية للزمرة والتخريب ضد الدولة وكتابة شعارات مؤيدة لزمرة المنافقين الإرهابية في هذه المنطقة بدعم مالي من الزمرة.
رقم : 1073505
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