اعتقال عنصر من زمرة "خلق" الارهابية جنوب شرق ايران

وقال العميد جليليان اليوم: من خلال القيام بعمليات استخباراتية وإجراءات فنية تخصصية، تبين أن أحد عناصر زمرة المنافقين الإرهابية متواجد في إحدى قرى مدينة فنوج.

وأوضح قائد قوى الامن الداخلي في سيستان وبلوشستان: بعد مراقبة تحركات هذا العنصر لحظة بلحظة، تم تحديد مكان اختبائه أخيرًا والقي القبض عليه من خلال عملية متماسكة ومنسقة في قيادة الامن الداخلي.

وأضاف العميد جليليان: في التحقيقات الأولية تبين أن هذا العنصر كان يقوم بالدعاية للزمرة والتخريب ضد الدولة وكتابة شعارات مؤيدة لزمرة المنافقين الإرهابية في هذه المنطقة بدعم مالي من الزمرة.