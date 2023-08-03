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الخميس 3 آب 2023 ساعة 20:42
مصادر عبرية: أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين قرب أريحا
وقالت المصادر ان عملية إطلاق نار أستهدفت مركبة للمستوطنين بالقرب من اريحا ، لحقت أضرار بالمركبة، وانسحاب المنفذ بسلام.
وأغلقت قوات الاحتلال مدخل أريحا الجنوبي عقب عملية إطلاق النار.
رقم :
1073507
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