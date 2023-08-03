مصادر عبرية: أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين قرب أريحا

وقالت المصادر ان عملية إطلاق نار أستهدفت مركبة للمستوطنين بالقرب من اريحا ، لحقت أضرار بالمركبة، وانسحاب المنفذ بسلام.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل أريحا الجنوبي عقب عملية إطلاق النار.