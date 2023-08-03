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الخميس 3 آب 2023 ساعة 20:56

بلينكن: سنفعل كل ما يلزم لتصدير الحبوب من روسيا

بلينكن: سنفعل كل ما يلزم لتصدير الحبوب من روسيا
وقال بلينكن: "في حال العودة إلى اتفاق (بشأن صفقة الحبوب)، سنواصل بالتأكيد بذل كل ما هو ضروري لضمان أن يتمكن الجميع من تصدير موادهم الغذائية بحرية وأمان، بما في ذلك روسيا".
 
وفي كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الأمن الدولي، اتهم بلينكن روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"، حسب تعبيره.
 
وأعرب بلينكن عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.
رقم : 1073511
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