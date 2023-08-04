أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي

هجمات أوكرانية جديدة ضد روسيا وهذه المرة على أهداف في البحر الأسود حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك البحرية.

بيان لوزارة الدفاع الروسية أوضح أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة.

الهجوم الأوكراني دفع ميناء نوفورسيسك إلى وقف حركة جميع السفن بصورة مؤقتة لضرورات أمنية بحسب ما أعلنه المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط والذي أكد أن مرافق الميناء لم تصب بأي أضرار، وأن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسيةً فيه بشكل طبيعي.

ويعتبر الهجوم الأوكراني على قاعدة نوفوروسيسك البحرية أول هجوم تشنه قوات كييف على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

وفي سياق الهجمات الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن دفاعاتها الجوية أحبطت هجوما بالمسيرات على أهداف في شبه جزيرة القرم وأسقطت عشر طائرات مسيرة واعترضت ثلاث مسيرات أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة، وأكدت الوزارة إحباط الهجوم دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

يذكر أن الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية قد تصاعدت منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عدداً من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه فيما هاجمت زوارق مسيرة أوكرانية سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.