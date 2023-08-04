الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 آب 2023 ساعة 15:23

الشّيخ دعموش: حريصون على معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت

الشّيخ دعموش: حريصون على معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت
وقال الشيخ دعموش "نرى أنّ إبقاء هذه القضيّة في دائرة ‏التوظيف السياسي هو خيانة وطنيّة وجريمة أخرى بحقّ الضحايا وذويهم. بينما ‏إخراجها من دائرة التسييس هو أوّل خطوة على طريق كشف الحقيقة، وتحديد ‏المسؤوليات ومعاقبة المقصّرين والمرتكبين وانصاف الضحايا وأهاليهم".
 
وشدد الشيخ دعموش، في خطبة اليوم الجمعة أنّ انفجار ‏مرفأ بيروت تسبّب بمأساة وطنيّة كبيرة ما تزال تداعياتها وآثارها حتى الآن، وما يزال اللّبنانيون وذوو الضحايا ينتظرون جلاء الحقيقة التي ضيّعها الاستثمار ‏السّياسي الخبيث. ‏
 
وشدد على أنّ أهمّ مشكلة واجهتها هذه القضية هي الاستثمار ‏بدماء الضحايا والتوظيف السّياسي والتضليل، وتضييع الحقيقة في متاهات التسييس‎.‎
 
وقال:‌‎" ‎هناك من استغلّ هذه القضيّة الإنسانيّة في معركته المفتوحة مع حزب الله، ‏وحمّل المقاومة مسؤوليّة التفجير، ووجّه اتّهامات زائفة وسخيفة لـــ"حزب الله" منذ ‏اللّحظات الأولى للانفجار، وحتى قبل أن يعرفوا أنّ ما حصل هل هو انفجار أم زلزال؟!.‌‎
 
‌‎كما رأى الشيخ دعموش أنّه بالرغم من الدّلائل كلّها على بطلان هذه الاتّهامات؛ ما يزال هناك من ‏يصرّ على استخدام الدماء المظلومة للضحايا في الاستهداف السّياسي.‏
 
ولفت قضيلته إلى أنّ هذه الاتّهامات هي استهداف سياسي مدفوع الثمن ‏أميركيًا، من أجل تشويه صورة المقاومة خدمة لـ "إسرائيل"، وأنّ كلّ الأبواق ‏الإعلاميّة والسياسيّة التي ما نزال نسمعها، حتى اليوم، تتهم حزب الله والمقاومة في ‏هذه القضيّة أو في ما يجري في مخيم "عين الحلوة" هي لتضليل الرأي العام ‏والتحريض على المقاومة، وهذا الأسلوب لم ينفعهم في السّابق، ولن ينفعهم الآن، ولا ‏في المستقبل.
رقم : 1073640
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
2 آب 2023
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
2 آب 2023
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية