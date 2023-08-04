50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 50 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة للتصدي لحملات حرق القرآن الكريم والتطاول عليه وعلى أمتنا الإسلامية.

كما دعا أبو سنينة للتصدي للظلم بحق المسجد الأقصى، والمسؤولين للوقوف على مسؤولياتهم وتقوى الله في الحكم بين الناس.

وتعرقل قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى القدس، لأداء الصلوات في الأقصى، وتنشر حواجز عسكرية في محيط المسجد وتفرض حصارا على المدينة المقدسة.

وأدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.