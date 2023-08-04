الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 آب 2023 ساعة 16:12

برلماني ايراني: فشل مشروع عزل إيران مع تطور العلاقات الخارجية

برلماني ايراني: فشل مشروع عزل إيران مع تطور العلاقات الخارجية
وقال محمود عباس زاده مشكيني، في مقابلة مع وکالة إرنا، عن نتائج الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية للحكومة الحالية: ان الدبلوماسية الخارجية لها معنى عام وتشمل دبلوماسية الدولة والبرلمانية والحزبية، والنجاح في جميعها سيكون مؤثر للغاية في حل المشاكل الداخلية والخارجية.
 
واضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أن الحكومة الحالية قامت بأنشطة قيمة في العامين الماضيين فيما يتعلق بالدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، موضحا ان المعرفة الفنية للخبراء الإيرانيين في مجالات النفط والقطاعات الصناعية والإنتاجية في البلاد في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والدفاع، من بين القدرات القيمة التي تم تصديرها إلى دول أخرى أثناء نشاط هذه الحكومة وأضيفت إلى ثقل الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للبلاد.
 
وأوضح عباس زاده مشكيني أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة وأساسية في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى وإزالة سوء التفاهم، وذكّر بأن: الحكومة عندما تسلمت مهام عملها كانت علاقات إيران مع بعض الدول على وجه الخصوص جيرانها ودول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية واليمن وجمهورية أذربيجان وتركمانستان، غير متكاملة.
 
وتابع: منذ بداية الحكومة، كان تحسين العلاقات مع دول المنطقة والتطلع إلى الشرق على جدول الأعمال، وتم حل العديد من القضايا السابقة.
 
وفي إشارة إلى عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون، قال: إن عضوية إيران في شنغهاي ستحدث تغييرا كبيرا في البيئة السياسية والاقتصادية للبلاد والعالم، وستدمر كل خطط الغرب ضد إيران.
رقم : 1073653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
2 آب 2023
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
2 آب 2023
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية