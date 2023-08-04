لبنان يحيي ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ليلة امس الخميس تحدث الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي رحمه الله في مجمع المجتبى (عليه السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت عن المشكلة الرئيسة في منطقتنا مشيرا الى انها تتجوهر في التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء ورأى انه يجب أن يتم صب الغضب على الشيطان الاكبر - أمريكا - الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني.

وعبر السيد نصر الله، عن مواساته لكل من أصيبوا بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وقال حول انفجار مرفأ بيروت انه في اللحظة الأولى للانفجار خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول بأن حزب الله هو من فجر المرفأ وكان الناس بعدها غير عالمة ماذا حصل.

وتابع ان الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيس هذه القضية، وان السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية.

وأكد السيد نصر الله ان الاميركيين سيأخذوننا الى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان، وان هناك من يقول – نفس التلفزيون الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ – يقول بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله وهذه تفاهة.

وفي السياق توقف المكتب السياسي لحركة "أمل" اللبنانية، ب"إجلال في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت أمام هول ما حصل ونتائجه المدمرة على العاصمة وأحيائها"، متذكرا "الشهداء والجرحى الأبرياء الذين دفعوا دمهم على مذبح الوطن"،. واعتبر أن "المسؤولية الأساس أمام كل المعنيين هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني بما يؤمن تحقيق العدالة لأنفس وراحة الشهداء وعوائلهم، والتحلي بالمسؤولية الوطنية في إحترام الأصول بعيدا عن التسييس وإستغلال مصائب الناس لغايات ومصالح فئوية". وجددت الحركة، في بيان، المطالبة مع كل المتضررين من هذه الجريمة، بأن "تتحمل الدولة بأجهزتها إستكمال إعادة إعمار وترميم المناطق المتضررة والتعويض بما يعيد الحياة اليها، والتشديد على إطلاق ورشة إعادة إعمار المرفأ ليستعيد نشاطه ودوره الكامل في دورة الإقتصاد الوطني".

ومن جانبه أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي، في حزب الله الشّيخ علي دعموش أنّنا، في حزب الله، حريصون على معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ كما كلّ ‏اللبنانيين، ومتمسكون برفض مسار التسييس. وقال الشيخ دعموش "نرى أنّ إبقاء هذه القضيّة في دائرة ‏التوظيف السياسي هو خيانة وطنيّة وجريمة أخرى بحقّ الضحايا وذويهم. بينما ‏إخراجها من دائرة التسييس هو أوّل خطوة على طريق كشف الحقيقة، وتحديد ‏المسؤوليات ومعاقبة المقصّرين والمرتكبين وانصاف الضحايا وأهاليهم". وشدد الشيخ دعموش، في خطبة اليوم الجمعة أنّ انفجار ‏مرفأ بيروت تسبّب بمأساة وطنيّة كبيرة ما تزال تداعياتها وآثارها حتى الآن، وما يزال اللّبنانيون وذوو الضحايا ينتظرون جلاء الحقيقة التي ضيّعها الاستثمار ‏السّياسي الخبيث. ‏ وشدد على أنّ أهمّ مشكلة واجهتها هذه القضية هي الاستثمار ‏بدماء الضحايا والتوظيف السّياسي والتضليل، وتضييع الحقيقة في متاهات التسييس‎.‎