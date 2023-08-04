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الجمعة 4 آب 2023 ساعة 18:19

امير عبداللهيان:حجم التجارة بين ايران وباكستان تخطى مليارين و300 مليون دولار

امير عبداللهيان:حجم التجارة بين ايران وباكستان تخطى مليارين و300 مليون دولار
وقال امير عبداللهيان في كلمة القاها امام منتدى "الفرص الاقتصادية والاستثمار بين ايران وباكستان" في مدينة كراتشي اليوم الجمعة، والذي شهد التوقيع على وثيقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين غرفة التجارة الايرانية وغرفة التجارة التابعة لمدينة كراتشي، ان السنوات الاخيرة شهدت انشاء منفذين حدوديين جديدين والتوقيع على اتفاقية للتعاون لانشاء 6 اسواق حدودية مشتركة.
 
واضاف امير عبداللهيان ان الاقتصادين الايراني والباكستاني يكملان بعضهما البعض وعلى سبيل المثال يمكن لباكستان ان تلبي حاجاتنا في قطاع الزراعة وفي المقابل يمكن لايران ان تلبي حاجة باكستان للطاقة ولذلك قامت ايران بمد انبوب الغاز الى حدود باكستان كما ارتفع حجم تصدير الكهرباء الى باكستان.
 
واشار وزير الخارجية الايراني الى انضمام ايران وباكستان الى عدة منظمات دولية واقليمية، ما يوفر ارضية مناسبة لرفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما نوه الى دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
 
كما ابدى امير عبداللهيان استعداد ايران لتقديم خدمات السياحة العلاجية للمواطنين الباكستانيين، واعرب عن أمله في رؤية المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .
رقم : 1073676
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