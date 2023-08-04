الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 آب 2023 ساعة 18:49

وزير نفط العراق: لجنة 'أوبك+' الوزارية أبقت على الإنتاج دون تغيير

وزير نفط العراق: لجنة
وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" عبد الغني وخلال مشاركته في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، في مجموعة "أوبك بلس" أكد أن الاجتماع تضمن استعراض اللجنة عبر الاتصال المرئي بيانات إنتاج النفط الخام لشهري أيار وحزيران من عام 2023".
 
وأشار الوزير، بحسب البيان، الى" إشادة الوزراء بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الدعم والالتزام؛ من أجل تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية".
 
من جانبه، أشار مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبد آل إلى، أن" الإبقاء على سياسة الإنتاج لأوبك بلاس يهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية".
 
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن" اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج اتخذت هذا الإجراء بعد مراجعة البيانات وتطورات السوق النفطية خلال الأشهر الماضية، وإنها سوف لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية"، مبينا، أن" وزراء تحالف "أوبك بلاس" يعقدون الاجتماعات واللقاءات متى ما استدعت الظروف والضرورة لذلك".
 
وأكد، أن" إجراءات واتفاقات أوبك بلاس ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والصحية والاقتصادية وغير ذلك".
رقم : 1073679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى أمريكا للتطبيع مع السعودية
2 آب 2023
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
2 آب 2023
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية