التوقيع على وثيقة التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وكراتشي

وبدات زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان لباكستان بدأت يوم الأربعاء وتركز بشكل خاص على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويضم الوفد الايراني ايضا مساعد وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري.

والتقى امير عبد اللهيان أمس رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك قائد الجيش في هذا البلد، وتم في هذه اللقاءات التوقيع على ثلاث وثائق تعاون بين مسؤولي البلدين.

الرئيس الباكستاني وضرغامي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثقافية والشعبية

كما التقى وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني عزت الله ضرغامي بالرئيس الباكستاني عارف علوي حيث اكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثقافية والشعبية، وخاصة استخدام القدرات المتبادلة لتعزيز التعاون في مجال السياحة.

وافادت وكالة ارنا اليوم الجمعة نقلا عن العلاقات العامة لمكتب الرئيس الباكستاني الذي اصدر بيانا، اعلن فيه ان علوي وضرغامي دعيا الى تعزيز العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين ، كما شددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون في مجال السياحة بما يخدم مصالح البلدين.