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الجمعة 4 آب 2023 ساعة 19:52

وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق

وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق
ورافق الوزير وحيدي في هذه الجولة عددا من القادة العسكريين وقادة قوى الامن الداخلي وقوات حرس الحدود، وبعض المسؤولين التنفيذيين لمحافظة آذربايجان غربي المتاخمة للعراق.
 
وسيتم اعتماد منفذ تمرتشين خلال العام الحالي ايضا كأحد المنافذ الحدودية المخصصة لتردد الزوار الى العراق خلال الزيارة الاربعينية، وقد تم الاعلان ان هذا المنفذ بات مؤهلا لتردد 500 الف زائر عبره خلال هذا العام.
 
وكان العام الماضي شهد تردد 50 الف زائر عبر هذا المنفذ الى العراق خلال الزيارة الاربعينية.
 
وتم تدشين هذا المنفذ الحدودي بين ايران والعراق في عام 2007.
رقم : 1073685
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