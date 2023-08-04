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الجمعة 4 آب 2023 ساعة 19:54

بونغ يانغ تندد بـ'خطة أمريكية شريرة ضد بكين' وتتوعدها بدفع الثمن غاليا

بونغ يانغ تندد بـ
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال ماينغ يونغ ريم المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الخطة "استفزاز عسكري وسياسي خطير، وانتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة.
 
وقال البيان: "إنها النية الأمريكية الشريرة لتحويل تايوان إلى قاعدة متقدمة ضد الصين، وخندق على خط المواجهة لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين".
 
وأضاف البيان ""نعتبر مخططات أمريكا التي تحرض أنصار استقلال تايوان، تدخلا فظا في الشؤون الداخلية للصين، واعتداء خطيرا على سيادتها"،محذرا اياها من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما فيها شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان ليست مسرحا للنشاط العسكري الأمريكي،ولا موقعا لتجارب الحرب وستدفع الثمن غاليا نتيجة استفزاز المصالح الأساسية للصين".
 
وتابع البيان : "نحن ندين ذلك بحزم ونرفضه".
 
وأكد أن كوريا الشمالية "ستدعم بالكامل أي إجراءات تتخذها الصين لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وتحقيق وحدة الأمة الصينية".
 
وجاء ذلك بعد أن كشفت أمريكا اليوم الجمعة،عن حزمة مساعدات لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار، بينما أقر الكونغرس تقديم أسلحة تصل قيمتها لمليار دولار إلى الجزيرة في موازنة عام 2023.
 
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أمر بتخصيص 345 مليون دولار لتقديم مساعدة عسكرية لتايوان، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أنها ستضم أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة نارية وصواريخ ووسائل الاستطلاع والمراقبة.
رقم : 1073686
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