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الجمعة 4 آب 2023 ساعة 20:20

العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 8 إرهابيين

العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 8 إرهابيين
وأفاد مصدر نقلا عن معلومات استخبارية عراقية دقيقة بأنه نفذ الأبطال عملية سريعة ومباغتة في العاصمة بغداد أدت إلى اعتقال إرهابيين اثنين (2) في منطقة الدورة.
 
وقال المصدر  "في عملية نوعية في محافظة ديالى تم القاء القبض على أحد المنتمين لعصابات داعش الارهابية".
 
وأضاف" ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع فوجِ مكافحة الإرهاب السليمانية تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية، كما القى الأبطال القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك طريق السليمانية".
 
وصرح بـأنه "في محافظة الانبار القى الأبطال القبض على احد الارهابيين ووالده من المنتمين لعصابات داعش الارهابي، مشيرا إلن أنه في صحراءِ الحضر محافظة الموصل وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم طمر أحد الكهوف بالاضافة الى (4) أنفاق كانت تحتوي على اسلحة ومعدات لعصابات داعش الارهابي، لتختتم عملياتنا بواجب العثور على كدس اسلحة واعتدة في محافظة ديالى - ناحية جلولاء قرب معمل الحصو تم الاستيلاء على الاعتدة وتفجير التالف منها وعادت قواتنا بسلام".
 
وأكد أن" ابطال جهاز مكافحة الارهاب أقضوا مضاجع الدواعش فلا ملجأ ولا مأوى لهم لا في سهل ولا في جبل في كل أرجاء عراقنا الحبيب".
رقم : 1073690
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