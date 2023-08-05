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السبت 5 آب 2023 ساعة 09:30
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
العدو أراد فرض الحظر علینا لکننا حققنا الإقتدار والیوم نشق طريقنا نحو تحقيق مزيد من الاقتدار بعد عقود من الصمود أمام التهديدات والمخاطر.
يتبع....
رقم :
1073800
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