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السبت 5 آب 2023 ساعة 09:32

بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة

بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
فبحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، والادميرال علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين، تم الكشف عن مئات الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة لقوات الحرس الثوري.
 
وهذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجو فضاء، ومنظمة الصناعات البحرية، ومنظمة الطيران والصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، وكذلك الشركات القائمة على المعرفة، والقطاع الخاص، ومراكز بحرية الحرس الثوري.
 
ومن بين المنتجات التي تم كشف النقاب عنها طائرات الاستطلاع والهجوم والقتال؛ ومركبات الدعم والقيادة؛ وأنظمة جمع الملعومات والهجوم والدفاع في مجال الحرب الالكترونية.
 
كما تسلمت بحرية الحرس الثوري مجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و 1000 كيلومتر.
رقم : 1073805
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