الجيش السوداني يسيطر على قيادة القوات المسلحة ومطار الخرطوم

وأشار المصدر إلى انتشار قوات الجيش السوداني حول محيط القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك حول مطار الخرطوم، مؤكداً وجود انسحابات بالنسبة لقوات الدعم السريع بعد المعركة التي دارت قبل ثلاثة أسابيع حيث كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على تلك المناطق لكنها انسحبت منها بشكل مفاجئ جنوبا نحو مناطق العمارات، جنوب القيادة العامة للجيش السوداني.



وأضاف أن هناك الآن انتشار لقوات الجيش السوداني حول محيط القيادة العامة وحاول مطار الخرطوم، مؤكداً أن: هذه تعتبر سيطرة نوعية، ولكن بالطبع الآن لا نقول إنها سيطرة كاملة، لأن من المتوقع أن تكون هنالك عملية رد فعل من قبل قوات الدعم السريع، سواء بالمسيرات أو المدافع الثقيلة.



وقال المصدر: بالنسبة لجنوب الخرطوم وتحديدا مناطق جبرا قامت قوات الدعم السريع وحسب بيانات الجيش السوداني بإخراج السكان من منازلهم والسيطرة على هذه المنازل، وهنالك استعدادات لربما لمعركة قادمة في منطقة المدرعات العسكرية والتي تعتبر من أهم المناطق العسكرية للجيش السوداني بعد مطار وادي سيدنا في شمال أم درمان.