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السبت 5 آب 2023 ساعة 13:29

وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره السريلانكي

وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره السريلانكي
وعقد الوزيران الايراني والسريلانكي جولة محادثات شملت العلاقات الثناية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث من المقرر أن يشاركا في مؤتمر صحفي لإطلاع الصحفيين على تفاصيل المحادثات التي جرت بينهما.
 
وقد أعلن موقع «کولومبو غزت» السريلانكي يوم الخميس الماضي أن وزير خارجية سريلانكا سوف يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة من 4 آب الى الـ 7 منه استجابة لدعوة تلقاها من نظيره الايراني.
 
كما أكد هذا الموقع أن الوزير السريلانكي سوف يلتقي خلال اقامته في طهران رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " وعدد آخر من كبار المسؤولين الايرانيين.
 
وكان الوزيران الايراني والسريلانكي قد تباحثا في اتصال هاتفي بينهما في 14 شباط العام الماضي حول تطوير العلاقات بين كلا البلدين بالاضافة الى مواضيع اخرى موضع اهتمام ايران وسريلانكا.
 
وقد أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران في هذا الاتصال عزم طهران على تعزيز التعاون مع سريلانكا وضرورة تنفيذ كل مذكرات التفاهم التي تم ابرامها بين الجانبين.
 
بدوره وصف وزير الخارجية السريلانكي في الاتصال الهاتفي المذكور العلاقات بين بلاده وايران الاسلامية بالجيدة والودية، مشيدا بتعاون طهران مع الشعب السريلانكي وحكومته في كل المجالات.
 
وأعرب «علي صبري» في هذا الاتصال الهاتفي عن ارتياحه لحضور الشركات الايرانية ومشاركتها في بعض مشاريع البنى التحتية لبلاده، وأكد على الإرادة السياسية لحكومته في ازالة العراقيل التي تعترض سبيل تطوير العلاقات الثنائية.
رقم : 1073852
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