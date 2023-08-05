أمیر عبداللهیان یعلن عن اتفاق إيران وسريلانكا بشأن الإفراج عن السجناء

و عقب لقائه نظیره السریلانکي في مبنى وزارة الخارجية أكد أمیرعبداللهیان في مؤتمر صحفي انه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضایا الإقلیمیة والثنائية والدولیة و هناك إجماع بین الجانبین على توسيع التعاون العلمي والثقافي والتجاري والاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة.

و لفت وزیر الخارجية: تحدثنا اليوم عن المعوقات في طريق التعاون بين الجانبين ونعتقد أنه يمكننا إزالة هذه العقبات.

و اضاف: قد نوقشت قضية الإفراج عن السجناء من الجانبين في إطار الاتفاقيات القائمة وتم الاتفاق على ضرورة العمل على أساس موقف إنساني بشان الإفراج عن السجناء و تقرر تشكيل لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.