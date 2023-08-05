قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية

وشدد العميد رضائي في مقابلة مع وكالة فارس، ان المعدات والاسلحة الايرانية هي التي تخشاها اميركا التي تدعي بأنها القوة العظمى في العالم، وان الذخائر التي نستخدمها هي التي نتجاوز بها وبسهولة المنظومات الاميركية المتطورة ونضرب بها الاهداف.

وأكد بأن القوات الجوية الايرانية بلغت درجة من القوة تردع الجميع عن التجرؤ على مهاجمة ايران، وقال " لو ان الاميركيين كانوا واثقين بأن غاراتهم الجوية على ايران ستكون ناجحة لفعلوا ذلك حتما ولا شك في ذلك، لأنهم لا يتأخرون في توجيه الضربات اذا شعروا بانهم قادرون ومن دون اية اعتبارات انسانية وما شابه، لكن عدم تجرؤهم على مهاجمة ايران يدل اما على خوفهم او حساباتهم بشأن التكاليف الباهظة والتداعيات.

واوضح العميد يوسفي ان قاعدة تبريز الجوية تقوم باداء مهام القوات الجوية في منطقة شمال غرب ايران وتشمل 5 محافظات هي زنجان واردبيل وآذربايجان شرقي وآذربايجان غربي وكردستان ، وهي ثاني قاعدة جوية انشأت في ايران وبدأت مهامها في عام 1946 ، والان هي تضم طائرات متعددة المهام وايضا الطائرات المسيرة، وتقوم بمهام الحرب الالكترونية ايضا وتنفذ المهمات السيبرانية ، وتم تجهيزها حسب التهديدات الموجودة في تلك المنطقة.

وشرح العميد يوسفي ان هذه القاعدة الجوية اضطلعت بدور هام في فترة الدفاع المقدس (الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات) حيث انطلق منها 12 الف طلعة جوية في تلك الحرب وقدمت 29 شهيدا من طياريها ، كما كان لها دور بارز في التصدي للانفصاليين الاكراد في تلك الحقبة الزمنية، موضحا ان هدف المناورات العسكرية التي تجريها ايران في منطقة شمال غرب البلاد هو ارساء السلام ودعم المستضعفين وليس توجيه التهديد لأية جهة.

واضاف العميد يوسفي ان هذه القاعدة الجوية قادرة على اجراء عمليات الصيانة الشاملة للطائرات الحربية نظرا لوجود الخبراء فيها ، كما يتم صنع قطع الغيار الخاصة بالطائرات في هذه القاعدة الجوية نفسها ، والحال كذلك بالنسبة للطائرات المسيرة ايضا.

واوضح بأن منظومة الدفاع الجوي الايرانية والقوات الجوية تعملان ضمن جهاز موحد، وقد تم تجهيزها بالطائرات والذخيرة الحديثة والذكية والكوادر الانسانية المدربة ونحن الان في مستوى اعلى مما هو مرسوم لنا.

وشرح العميد يوسفي ان الطائرات الحربية التي تربض في هذه القاعدة الجوية هي مقاتلات ميغ 29 وطائرات اف 5 متعددة المهام وطائرات صاعقة الايرانية الصنع ، موضحا ان جميع هذه الطائرات قد تم تحديثها وتزويدها بمنظومات واسلحة حديثة ومتطورة، و الطائرات المسيرة ايضا هي تجسسية وايضا قتالية ، كما ان الاسلحة والصواريخ والقنابل الذكية الدقيقة الاصابة التي زودت بها الطائرات الحربية هي جميعها من صنع القوات الجوية الايرانية بالاضافة الى معدات الحرب الالكترونية .

وقال ايضا بأن الطائرات المسيرة الموجودة في قاعدة تبريز الجوية تستخدم التكنولوجيا المتطورة ومنها الذكاء الاصطناعي والحرب الالكترونية، موضحا ان هذه الطائرات قادرة على الحاق اضرار كبيرة بالاعداء وبتكلفة قليلة جدا ، ونحن نستخدمها لنرهب بها الاعداء.