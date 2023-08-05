الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 آب 2023 ساعة 15:48

صفي الدين: حزب الله أكثر جهة حريصة على عدم إنهيار مؤسسات لبنان

صفي الدين: حزب الله أكثر جهة حريصة على عدم إنهيار مؤسسات لبنان
وشدد على أن “حزب الله هو أكثر جهة حريصة اليوم على عدم إنهيار مؤسسات الدولة وبالتحديد مؤسسة الجيش والقوى الأمنية، إذ ليس لنا مصلحة بإنهيار بلدنا”.
 
وأشار السيد صفي الدين في كلمة خلال رعايته حفل افتتاح المخيم السنوي الـ15 لوحدة المهن الحرة في حزب الله في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية الكشفية برياق إلى أن “حزب الله لا يريد ان يحكم البلد بل يسعى لضخ القوة فيه ليكون قادرا على تحصيل حقوقه وحفظ ثرواته”، وأكد أن “المقاومة اليوم ترعب العدو الإسرائيلي بالقوة التي تملكها لأنها اعتمدت على إستراتيجية الهجوم على نقاط ضعف هذا العدو”.
 
وأضاف السيد صفي الدين “كل التحليلات والفلسفات والسخافات التي تدعي بأن حزب الله مع الإنهيار ويريد أخذ البلد إلى المجهول لتحصيل مكاسب سياسية أو تغيير النظام قد نفيناها بالكثير من المناسبات ولكن لم يصدق أحد”، وتابع “أننا لم نضع الطائف ولسنا من يريد أن يخربه ولسنا من أقام النظام ولا نريد تخريبه ولم نعمل على ذلك، ولكن من يهدم هو من لا يريد البناء ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يتحاور، وهو من عقله في السفارة وقراراته بين الأيادي الخارجية”.
 
وقال السيد صفي الدين إن “بعض الأطراف في لبنان مهما تحدثوا بلغة لبنانية ووطنية عالية، فهؤلاء معروف أين هي عقولهم وأين مصالحهم، وحدودهم أوامر سفيرة”، ورأى أن “النتائج التي نراها في حزب الله على مستوى القوة العسكرية والعلمية والإجتماعية والهيبة، هي ليست نتاج اليوم إنما نتاج مسيرة عمرها 40 عاما، لذلك يجب أن لا نستخف بأي شيء ولا نستهين به”.
رقم : 1073869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
5 آب 2023
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
5 آب 2023
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
5 آب 2023
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
5 آب 2023
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
4 آب 2023
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية