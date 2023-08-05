الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 آب 2023 ساعة 17:53

وزير لبناني يوضح ما قصده بـ"شخطة القلم" التي أغضبت الكويت!

وزير لبناني يوضح ما قصده بـ"شخطة القلم" التي أغضبت الكويت!
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه "قصد من خلال استعمال عبارة بشخطة قلم، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان".
 
وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح، مضيفا: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدا شقيقا لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا أن البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونا استراتيجيا".
 
وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
 
وقال: "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع". وأثار استخدام عبارة "بشخطة قلم" استياء الكويت، حيث طالبه وزير الخارجية الكويتي بسحب تصريحه قائلا إنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".
 
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "نحترم مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول بما فيها الكويت التي تخضع القرارات فيها لضوابط دستورية ونؤكد عمق العلاقة بين لبنان والكويت ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة".
رقم : 1073880
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
5 آب 2023
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
5 آب 2023
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
5 آب 2023
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
5 آب 2023
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
4 آب 2023
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
3 آب 2023
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
مزاعم نتنياهو حول الحرب الأهلية في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما صحتها؟
3 آب 2023
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
مفاوضات الوفد الاقتصادي السوري في طهران...تسريع تجارة بقيمة 20 مليار دولار
3 آب 2023
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
التحريض الديني الصهيوني هو الضامن لبقاء عش العنكبوت
3 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية