رئيسي يدعو الى إحياء قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم

اسلام تايمز (ايران) - قال الرئيس الايراني السيد رئيسي في اجتماع المجلس الاجتماعي للبلاد ان تشكيل القطاع التربوي مهمة ضرورية وقد شدد عليها قائد الثورة الاسلامية وعلى وزير التربية متابعة هذا الموضوع.