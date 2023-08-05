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السبت 5 آب 2023 ساعة 18:52

رئيسي يدعو الى إحياء قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم

رئيسي يدعو الى إحياء قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم
رقم : 1073887
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