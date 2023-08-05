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السبت 5 آب 2023 ساعة 18:52
رئيسي يدعو الى إحياء قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم
رقم :
1073887
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إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بتل أبيب وإستشهاد المنفذها
رئيسي يدعو الى إحياء قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم
وزير الزراعة اللبناني يترأس وفدا لزيارة اللاذقية السورية
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