الفصائل الفلسطينية تبارك عملية الثأر البطولية في تل أبيب

وقالت المصادر أن رجال الامن الاسرائيلي الذين استهدفهم منفذ العملية هم حراس في بلدية تل أبيب وعندما طلبوا تفتيشه قام باطلاق النار عليهم حيث أصيب واحدا منهم باصابة خطيرة والاخرين باصابات متوسطة وطفيفة.

واوضحت أن منفذ العملية من بلدة رمانة قضاء جنين وينتمي الى كتيبة جنين وكان يحمل وصية جاء فيها ان العملية تاتي ردا على جرائم الاحتلال بحق اطفال جنين وكذلك ردا على جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين في رام الله.

وأشارت المصادر ان الشاب الفلسطيني حسب وسائل الاعلام العبرية فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحليت بنيامين وسط تل ابيب، مشيرا الى أن العملية تمت بواسطة مسدس، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، وصفت حالة أحدهم بالميؤس منها.

وتابعت: أن قوات الاحتلال فرضت طوقا حول منطقة الحادث، وبدأت بعمليات تفتيش تحسبا لوجود شركاء للشاب الفلسطيني.

هذا وقالت مصادر عبرية: "منفذ عملية تل أبيب، كان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية".